В Киеве девушка позировала с нацистским флагом: что ей угрожает

В Киеве девушка позировала с нацистским флагом / © Полиция Киева

Реклама

В Киеве женщина демонстрировала нацистское знамя в социальных сетях. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает полиция Киева.

Возбуждено уголовное производство

Вчера, 10 августа, во время мониторинга сети Интернет работники управления криминального анализа обнаружили публикацию, на которой 23-летняя киевлянка позирует на фото с нацистским флагом. Указанную фотографию правонарушительница распространила на своей странице в соцсети.

Реклама

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины. Речь идет об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Правоохранители изъяли флаг как вещественное доказательство. Продолжается досудебное расследование.

Вещественное доказательство

Ранее в Запорожье полицейские задержали местного жителя, который шел по улице в немецкой форме времен Второй мировой войны, украшенной орденом с нацистской символикой , и с гранатой в руке. Сотрудники полиции изъяли боеприпас, а 42-летнего мужчину задержали.

Во время обысков по месту жительства оперативно-следственная группа обнаружила: пулемет, гранатомет и 14 выстрелов к нему, 6 гранат, 4 подрывателя, противопехотную мину, подрывную магистраль дистанционного действия, почти 400 патронов разного калибра.

Реклама

Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.