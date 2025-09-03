- Дата публикации
-
- Категория
Киев
- Количество просмотров
- 4565
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве детей не пустили в школу из-за штанов: власти отреагировали
В Киеве разгорелся скандал из-за дресс-кода в гимназии. Омбудсмен и КГГА отреагировали на инцидент.
В столице в гимназии №109 возник конфликт между администрацией и учениками из-за внешнего вида. Нескольких детей не допустили на занятия, поскольку они пришли в укороченных штанах-капри. Директор учебного заведения посчитала такую одежду шортами и запретила школьникам посещать уроки.
Об этом сообщила Судебно-юридическая газета.
На ситуацию отреагировала образовательный омбудсмен Надежда Лещик. Она подчеркнула, что недопуск ученика к занятиям из-за одежды является нарушением права на образование и может создавать риски для жизни и здоровья детей. Омбудсмен призвала педагогов и администрации школ отказаться от практики проверок внешнего вида.
Свою позицию высказала и Киевская городская государственная администрация. Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в эфире телеканала «КИЕВ24» объяснил, что учебные заведения могут иметь собственные правила или рекомендации относительно вида школьников. В то же время обязательного требования носить форму в столице нет. По его словам, ситуация в гимназии №109 свидетельствует о проблемах с коммуникацией: администрация должна была объяснять свои требования, а не запрещать детям посещать занятия.
В КГГА также сообщили, что по факту инцидента начали служебное расследование.
