В Киеве детей не пустили в школу из-за штанов: власти отреагировали

В столице в гимназии №109 возник конфликт между администрацией и учениками из-за внешнего вида. Нескольких детей не допустили на занятия, поскольку они пришли в укороченных штанах-капри. Директор учебного заведения посчитала такую одежду шортами и запретила школьникам посещать уроки.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета.

На ситуацию отреагировала образовательный омбудсмен Надежда Лещик. Она подчеркнула, что недопуск ученика к занятиям из-за одежды является нарушением права на образование и может создавать риски для жизни и здоровья детей. Омбудсмен призвала педагогов и администрации школ отказаться от практики проверок внешнего вида.

Свою позицию высказала и Киевская городская государственная администрация. Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в эфире телеканала «КИЕВ24» объяснил, что учебные заведения могут иметь собственные правила или рекомендации относительно вида школьников. В то же время обязательного требования носить форму в столице нет. По его словам, ситуация в гимназии №109 свидетельствует о проблемах с коммуникацией: администрация должна была объяснять свои требования, а не запрещать детям посещать занятия.

В КГГА также сообщили, что по факту инцидента начали служебное расследование.

Напомним, из-за российской атаки на Ивано-Франковскую область 3 сентября в городе Калуш ухудшилось качество воздуха. Из-за этого приостановлена учеба в школах и посещение детсадов.