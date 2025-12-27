В Киеве четвертая тревога за день: что летит

Воздушная тревога / © tsn.ua

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Об этом сообщили в КГГА.

По информации мониторинговых каналов в сторону Киева летят 2 БПЛА с юга.

В ПС Украины сообщили о движении беспилотников в Киевской области мимо Глеваха в направлении Василькова.

Также воздушная тревога раздается в части Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской областей, а также в Донецкой, Луганской областях и А.Р. Крым.

Напомним, ночью и утром в Киеве произошла серия взрывов. Россияне нанесли массированный удар по столице, применив ракеты и беспилотники. Во многих районах произошло повреждение и разрушение жилых домов. Произошли пожары.

Атака погрузила Киев в холод и тьму. В городе наблюдаются перебои с отоплением, водой и светом. В частности, без централизованного отопления сейчас более 2600 жилых домов, почти 200 детских садов и более ста школ.