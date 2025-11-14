В Киеве частично перекроют мост Метро: что известно

Мост Метро в Киеве

В Киеве в выходные, 15 и 16 ноября, частично ограничат движение транспорта на мосту Метро через реку Днепр. Ограничения связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Об этом сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор» на официальном портале Киевского городского совета.

«Мостовики будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие в крайней правой полосе движения в направлении с правого на левый берег Днепра. Работы продлятся с 8:00 15 ноября до 22:00 16 ноября», — отметили в корпорации.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» заранее извиняется водителям за временные неудобства и призывает граждан учитывать эти ограничения при планировании своих маршрутов по городу.

