В Киеве частично перекроют мост Метро: что известно

«Киевавтодор» предупреждает об ограничении движения на мосту Метро.

В Киеве в выходные, 15 и 16 ноября, частично ограничат движение транспорта на мосту Метро через реку Днепр. Ограничения связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Об этом сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор» на официальном портале Киевского городского совета.

«Мостовики будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие в крайней правой полосе движения в направлении с правого на левый берег Днепра. Работы продлятся с 8:00 15 ноября до 22:00 16 ноября», — отметили в корпорации.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» заранее извиняется водителям за временные неудобства и призывает граждан учитывать эти ограничения при планировании своих маршрутов по городу.

Напомним, после атаки на Киев 14 ноября уже устранили локальные аварийные отключения света. В двух районах столицы есть перебои с отоплением.

Представитель КМВА заявила, что проблемы локализованы и будут устранены «до конца суток или в течение нескольких дней».

