В Киеве частично перекроют движение по мосту через Днепр: сколько будут продолжаться ограничения

В Киеве ограничат движение по Южному мосту через Днепр. Ремонтные работы продлятся более трех месяцев.

София Бригадир
Южный мост

В Киеве с 29 августа по 1 декабря частично ограничат движение транспорта по Южному мосту через реку Днепр.

Об этом сообщили в КГГА.

Ремонтные бригады будут работать на участке моста в направлении с левого на правый берег. Работы охватят первую полосу движения и половину второй.

В Киевавтодоре подчеркнули, что ограничения необходимы для проведения ремонта мостового полотна. В то же время в коммунальной корпорации извинились за временные неудобства.

В Киеве ограничат движение по Южному мосту / © Киевавтодор

Напомним, в Киеве возросло количество жертв российской комбинированной массированной атаки дронами и ракетами в ночь на 28 августа — в настоящее время подтверждена гибель 23 человек.

29 августа в Киеве объявили День траура по погибшим во время массированной атаки РФ.

