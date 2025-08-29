- Дата публикации
-
- Киев
- 216
- 1 мин
В Киеве частично перекроют движение по мосту через Днепр: сколько будут продолжаться ограничения
В Киеве ограничат движение по Южному мосту через Днепр. Ремонтные работы продлятся более трех месяцев.
В Киеве с 29 августа по 1 декабря частично ограничат движение транспорта по Южному мосту через реку Днепр.
Об этом сообщили в КГГА.
Ремонтные бригады будут работать на участке моста в направлении с левого на правый берег. Работы охватят первую полосу движения и половину второй.
В Киевавтодоре подчеркнули, что ограничения необходимы для проведения ремонта мостового полотна. В то же время в коммунальной корпорации извинились за временные неудобства.
