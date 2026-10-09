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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве частично остановили движение транспорта: какие районы «зацепило» (обновлено)

В части столицы общественный транспорт временно не курсирует из-за обесточивания контактной сети.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Троллейбус.

Троллейбус.

Утром 9 октября в Киеве из-за проблем с электроснабжением частично остановился общественный транспорт.

Об этом сообщили в Телеграмм-канале «Киевпасстранса».

Отмечается, что в нескольких районах столицы движение временно приостановили из-за отсутствия напряжения в контактной сети. По состоянию на 07:30 ограничения касаются Оболонского, Подольского и Святошинского районов.

«О возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно», — отмечают в пресс-службе.

Для обеспечения перевозки пассажиров увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах №№ 32, 99. Организовано движение временных автобусов:

  • № 12т от площади Шевченко в Пущу-Водицу;

  • № 19т от Контрактовая площадь к площади Шевченко.

Напомним, накануне вечером в Министерстве энергетики сообщили, что из-за новых обстрелов повреждена часть оборудования, питающего столицу. В результате в нескольких районах Киева массово исчез свет.

Из-за отключения на некоторых водокачках упало давление воды. Проблемы с водоснабжением были зафиксированы в пяти районах на правом берегу. Кроме того, из-за сбоя с внешней электроэнергией в метрополитене полностью останавливали движение поездов и эскалаторы.

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