- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1754
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве частично не работает метро из-за атаки РФ: что известно
Наземная часть станций «Днепр» – «Лесная» временно не работают.
В Киеве в результате массированного обстрела повреждены колеи и кабели на перегоне метрополитена между станциями «Дарница»-«Левобережная» красной ветви. Увеличен интервал движения между поездами.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Отмечается, что поезда будут двигаться только между станциями «Академгородок» – «Арсенальная» . Интервал между поездами на красной ветке метро - 4 минуты 30 секунд
Наземная часть станций «Днепр» – «Лесная» временно закрыта на вход и выход.
В настоящее время на месте работают все необходимые специалисты. В частности, специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена.
"Ориентировочный срок работ - сутки. До полного восстановления путей для перевозки пассажиров смогут задействовать только поезда метро, которые находились на ночном отстое в тупиках подземных станций", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Киевской области в результате обстрела были повреждены железнодорожные пути. Это привело к задержке некоторых поездов. Также ряд поездов трипольского направления будут ехать по резервному маршруту через Фастов - остановки на станции Выдубичи в Киеве не будет.
Напомним, ночью 6 июня войска РФ нанесли массированную атаку по Киеву. В результате обстрела погибли четыре человека, еще 20 получили ранения.