В Киеве частично исчез свет: какие районы без электричества

Отключение света в Киеве 14 октября / © Associated Press

Вечером, 14 октября, в Киеве местами исчез свет.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что из-за перегрузки сети возникла проблема на одном из энергообъектов столицы. Частично исчез свет в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.

В ДТЭК уточнили, что обесточение произошло из-за аварии на высоковольтных линиях.

В настоящее время специалисты работают над возобновлением энергоснабжения.

Между тем, в Сети делятся фото, как столица погрузилась в вечерний мрак.

Также в Сети пишут о перебоях с электроснабжением, в метро, хотя несколько часов назад в подземке отрицали такую информацию.

Впоследствии КП «Киевский метрополитен» уточнил, что из-за перебоев с электроснабжением на отдельных станциях метро кратковременно снизилось напряжение, и система перешла на резервное питание. Перерыв продолжался до 1 минуты. Все станции работают в обычном режиме, метро функционирует без перебоев.

Напомним, что сегодня вечером новая волна аварийных отключений света охватила ряд областей Украины.