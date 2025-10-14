- Дата публикации
В Киеве частично исчез свет: какие районы без электричества
В нескольких районах Киева внезапно исчез свет.
Вечером, 14 октября, в Киеве местами исчез свет.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что из-за перегрузки сети возникла проблема на одном из энергообъектов столицы. Частично исчез свет в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.
В ДТЭК уточнили, что обесточение произошло из-за аварии на высоковольтных линиях.
В настоящее время специалисты работают над возобновлением энергоснабжения.
Между тем, в Сети делятся фото, как столица погрузилась в вечерний мрак.
Также в Сети пишут о перебоях с электроснабжением, в метро, хотя несколько часов назад в подземке отрицали такую информацию.
Впоследствии КП «Киевский метрополитен» уточнил, что из-за перебоев с электроснабжением на отдельных станциях метро кратковременно снизилось напряжение, и система перешла на резервное питание. Перерыв продолжался до 1 минуты. Все станции работают в обычном режиме, метро функционирует без перебоев.
Напомним, что сегодня вечером новая волна аварийных отключений света охватила ряд областей Украины.