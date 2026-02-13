В Киеве часть улицы ушла под землю: что произошло

Из-за прорыва водопровода в Киеве перекрыта улица / © ТСН.ua/Юлия Желонкина

Реклама

В Киеве посреди дороги образовался глубокий провал. Из-за прорыва водопровода на улице Белицкой в Подольском районе образовалась яма, движение транспорта перекрыто. Один из автомобилей оказался как раз у места провала и застрял колесами.

В «Киевводоканале» сообщают, что их специалистам уже удалось локализовать утечку по улице Белицкой.

«Аварийная ситуация возникла на магистральном водопроводном трубопроводе диаметром 500 мм, пролегающем под проезжей частью», — сообщили ТСН.ua в «Киевводоканале».

Реклама

На Белицкой из-за прорыва водопровода провалился асфальт

На данный момент движение транспорта по улице Белицкой перекрыто полностью. Водителей просят учесть это при проложении маршрута.

Для выполнения ремонтных работ будет производиться разрывание на проезжей части.

Без водоснабжения остаются дома по адресам:

ул. Белицкая 15-61, 50-108, 40, 41/43, 55,

пров. Полковой 1, 55.

Автоцистерна с питьевой водой направлена по адресу: ул. Белицкая, 41/43.

Реклама

Ранее ТСН.ua сообщал, что в Киеве разразился скандал из-за бездействия коммунальных служб — прорыв трубы и лед на дороге. О проблеме рассказал ветеран, потерявший на войне нижние конечности и передвигающийся на протезах. В частном секторе в Соломенском районе по улице Миклухи-Маклая прорвало трубу водопровода. Вода, по словам ветерана, уже полторы недели льется с горы — там очень крутой спуск.