В Киеве часть учебных заведений переведут на дистанционное обучение

Студенты / © flickr.com

Реклама

В Киеве учреждения высшего и профессионально-технического образования будут переведены в режим дистанционного обучения. Сейчас столичная власть еще решает судьбу школ, где возможно как онлайн-обучение, так и продление каникул до начала февраля.

Об этом пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп сообщила в эфире телемарафона.

«Высшие учебные заведения, все учреждения профессионально-технического образования, которые находятся в Киеве, будут переведены в режим дистанционного обучения. Что касается школ, да, такое заявление было, ждем соответствующего решения… департамента (образования и науки КГГА — ред.), и процесс, вероятно, будет остановлен или переведен на дистанционный график», — отметила Поп.

Реклама

В то же время она сказала, что значительная часть столичных школ параллельно функционирует как «Пункты незламности», поэтому условия пребывания детей в таких заведениях могут оставаться приемлемыми.

«Однако если решение будет принято, и уже об этом заявили, то до 1 февраля, в принципе, этот процесс будет дистанционным или будут каникулы у деток», — подытожила пресс-секретарь КГВА.

Напомним, 14 января стало известно, что из-за значительного похолодания и чрезвычайной ситуации в энергетике в Украине могут изменить формат обучения. Президент Владимир Зеленский поручил Минобразования и местным властям подготовить предложения по организации образовательного процесса в этих условиях.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве для школ вводят или продлевают каникулы до 1 февраля 2026 года, тогда как детские сады будут работать в обычном режиме. В других регионах ОВА должны самостоятельно выбрать формат: или переход на дистанционное обучение, или каникулы до февраля.