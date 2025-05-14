В Киеве бус ТЦК попал в ДТП: мобилизованные бросились наутек и якобы были в наручниках

ДТП с бусом ТЦК в Киеве

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В Киеве микроавтобус ТЦК, который перевозил мобилизованных, попал в ДТП.

Соответствующее видео было распространено местными пабликами.

«После ДТП из бусика выбежали двое в наручниках. Один вскоре вернулся, а другой сел в попутную «Газельку» и скрылся. Искали-искали его вчера, даже «перехват» объявляли, но неизвестно, нашли ли», — пишет «Киев оперативный».

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По информации канала, в аварии травмы получили три сотрудника ТЦК и СП.

Дата публикации 19:26, 14.05.25 Количество просмотров 266 В Киеве машина ТЦК попала в ДТП: мобилизованные бросились наутек

Реакция ТЦК

В Киевском городском ТЦК утверждают, что аварию спровоцировал один из мобилизованных.

«Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации сообщаем, что во время движения автомобиля с мобилизованными гражданами на сборный пункт города Киева один из них неожиданно дернул за руль, в результате чего и произошло ДТП», — говорится в сообщении.

Там опровергают, что мобилизованные были закованы в наручники. Мол, «средства сдерживания и ограничения военнослужащие ТЦК и СП не используют».

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«В результате ДТП некоторые мобилизованные граждане в стрессовом состоянии отбежали от авто, однако, успокоившись, вернулись, чтобы оказать пострадавшим необходимую помощь», — добавили в военкомате.

Во время ДТП травмы разной степени получили военнослужащие ТЦК, угрозы их жизни нет.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина убегал от мобилизации и попал под машину.