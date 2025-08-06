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- Киев
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В Киеве бурлит сильная непогода: какие последствия
В Киеве гроза с градом и шквальным ветром.
Киев 6 августа накрыла мощная непогода. Столица встретила ветер, дождь и град.
В Сети публикуют кадры последствий.
Сегодня киевляне содрогнулись от сильного грома. Впоследствии они продемонстрировали реки на дорогах и водопады в магазинах. Город буквально «уплыл» из-за сильного ливня.
Более того, в некоторых районах повалены деревья. Следует быть очень аккуратными.
Напомним, что о непогоде 6 августа предупреждали синоптики.
Было объявлено штормовое предупреждение. Регионы накроют грозы, град и шквалы.
Как прогнозировали, грозы ожидались ночью 6 августа в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, а днем Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях будут грозы. Кроме того, местами град и шквалы 15-20 м/с.