В Киеве бурлит сильная непогода: какие последствия

Непогода / © ТСН

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Киев 6 августа накрыла мощная непогода. Столица встретила ветер, дождь и град.

В Сети публикуют кадры последствий.

Дата публикации 13:35, 06.08.25 Количество просмотров 29 В Киеве бурлит сильная непогода

Сегодня киевляне содрогнулись от сильного грома. Впоследствии они продемонстрировали реки на дорогах и водопады в магазинах. Город буквально «уплыл» из-за сильного ливня.

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Более того, в некоторых районах повалены деревья. Следует быть очень аккуратными.

Напомним, что о непогоде 6 августа предупреждали синоптики.

Было объявлено штормовое предупреждение. Регионы накроют грозы, град и шквалы.

Как прогнозировали, грозы ожидались ночью 6 августа в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, а днем Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях будут грозы. Кроме того, местами град и шквалы 15-20 м/с.