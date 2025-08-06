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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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В Киеве бурлит сильная непогода: какие последствия

В Киеве гроза с градом и шквальным ветром.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Непогода

Непогода / © ТСН

Киев 6 августа накрыла мощная непогода. Столица встретила ветер, дождь и град.

В Сети публикуют кадры последствий.

Сегодня киевляне содрогнулись от сильного грома. Впоследствии они продемонстрировали реки на дорогах и водопады в магазинах. Город буквально «уплыл» из-за сильного ливня.

Более того, в некоторых районах повалены деревья. Следует быть очень аккуратными.

Напомним, что о непогоде 6 августа предупреждали синоптики.

Было объявлено штормовое предупреждение. Регионы накроют грозы, град и шквалы.

Как прогнозировали, грозы ожидались ночью 6 августа в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, а днем Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях будут грозы. Кроме того, местами град и шквалы 15-20 м/с.

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