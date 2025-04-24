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- Киев
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В Киеве будут слышны звуки взрывов: какая причина
Жителей Киева предупредили о возможных звуках взрывов.
В Обуховском районе Киева 24 апреля производятся взрывные работы. Поэтому может быть громко.
Об этом сообщает Киевская ОВА.
"Обращаемся к жителям области — сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и доверяйте информации только из официальных источников!", — отметили в КОВА.
Ранее говорилось, что в Вышгородском районе Киевской области саперы будут работать над обезвреживанием взрывоопасных предметов.