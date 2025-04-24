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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
304
Время на прочтение
1 мин

В Киеве будут слышны звуки взрывов: какая причина

Жителей Киева предупредили о возможных звуках взрывов.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Столб дыма

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

В Обуховском районе Киева 24 апреля производятся взрывные работы. Поэтому может быть громко.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

"Обращаемся к жителям области — сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и доверяйте информации только из официальных источников!", — отметили в КОВА.

Ранее говорилось, что в Вышгородском районе Киевской области саперы будут работать над обезвреживанием взрывоопасных предметов.

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Дата публикации
Количество просмотров
304
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