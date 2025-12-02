- Дата публикации
Графики отключения света в Киеве будут формировать по-новому — детали от ДТЭК
Графики отключений электроэнергии в Киеве изменят со среды, 3 декабря
Со среды, 3 декабря, графики отключений электроэнергии в Киеве обновят — все временные интервалы отключений сместятся на полчаса назад.
Об этом сообщили в ДТЭК.
«Небольшое обновление недельных графиков отключений! Просто по просьбе „Укрэнерго“ все временные промежутки с 3 декабря смещаются на 30 минут назад», — сообщили в компании.
В ДТЭК привели пример, что если раньше в недельном графике в вашей группе белая зона начиналась в 9:00, то с завтрашнего дня она будет начинаться в 8:30. То же с серыми зонами. Все остальное остается без изменений.
«После утверждения дневного графика на 3 декабря недельные графики автоматически обновятся на сайте и в чат-боте», — отметили в компании.
Отмечается, что графики обновили, чтобы отключения в Киеве и области проходили в разное время. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему после восстановления света.
Ранее мы публиковали актуальные графики Киева и всех областей на среду, 3 декабря.