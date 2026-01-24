В Киеве будут две тяжелые недели - энергетик дал неутешительный прогноз

Киев / © Associated Press

Реклама

В Киеве ближайшие две недели ожидается сложная ситуация с энергоснабжением из-за значительных разрушений после атак РФ.

Об этом заявил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире КИЕВ24.

«Давайте оптимистический прогноз. Для Киева две следующие недели будет достаточно тяжелым. Есть существенные разрушения, есть существенные повреждения определенных объектов и на территории города Киева», — сказал Игнатьев.

Реклама

По его словам, повреждения зафиксированы, в частности, на ключевых объектах генерации.

«Это уже не секрет ни для кого — ТЭЦ-5, ТЭЦ-6. Уже и фото распространились в социальных сетях, в телеграм-каналах. К сожалению, эти большие элементы, скажем так, металлические, которые летели, которые назывались ЦЕКОН, они летели на подстанцию», — отметил он.

Игнатьев напомнил, что удары были направлены по стратегически важной инфраструктуре.

«Это летело на подстанцию Киевская 750, которая соединяет Ровенскую атомную станцию с городом Киевом и фактически обеспечивает 80% поставляемой энергии для города Киева. Там, где недавно погиб господин Алексей Брехт, один из руководителей „Укрэнерго“», — сообщил он.

Реклама

В связи с этим он призвал жителей столицы быть готовыми к перебоям.

«Надо иметь определенный запас воды, продуктов питания, какую-то буханку хлеба с собой иметь, на работу берите бутерброды. Также может быть, что вы можете задерживаться в метрополитене — видим, сегодня метрополитен работает нерегулярно», — подчеркнул Игнатьев.

По его словам, сложная ситуация продлится минимум две недели.

«Поэтому две недели будем иметь достаточно тяжелое состояние в локальной энергосистеме города Киева из-за того, что враг пытается максимально уничтожить город Киев», — подытожил он.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что Киев оперативно разворачивает дополнительные круглосуточные опорные пункты.