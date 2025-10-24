В Киеве будет курсировать двухэтажный автобус: когда и где можно проехаться

В Киеве будет курсировать двухэтажный пассажирский автобус / © kyivcity.gov.ua

В Киеве в выходные начинается тестовая эксплуатация двухэтажного городского автобуса MAN A39, который столица Украины получила в подарок от города-побратима Берлина.

Об этом сообщило КП «Киевпасстранс».

Автобус будет курсировать только в субботу и воскресенье на маршруте № 57 (между станцией метро «Академгородок» и Авторынком «Чапаевка») с 9:43 до 18:53. Тестирование производится для изучения его эксплуатационных возможностей перед возможным использованием на постоянных маршрутах.

Новое транспортное средство рассчитано на 83 сидячих места — 28 на первом этаже и 55 на втором. Но 45 стоящих мест — исключительно на первом этаже.

Автобус полностью отвечает стандартам безбарьерности. Он имеет низкий пол, два места для пассажиров на колесных креслах, специальное место для детской коляски и два пандуса. Среди удобств для пассажиров — панорамные окна, система кондиционирования, USB-порты, система автоматической оплаты и громкоговорящая система оповещения на обоих этажах.

Напомним, в Киеве готовят эвакуационные автобусы для вывоза людей в случае чрезвычайных ситуаций.

