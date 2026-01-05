В Киеве БпЛА попал в медицинское учреждение на Оболони: есть потерпевшие

Российская атака на Киев

Реклама

Дополнено новыми материалами

В ночь на 5 января в Оболонском районе Киева зафиксировали возгорание в результате вражеской атаки.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По данным мониторинговых каналов, речь идет о попадании вражеского беспилотника в здание частной клиники на Оболони.

Реклама

По предварительной информации, на момент атаки внутри находились люди.

Информацию о попадании в частное медицинское учреждение подтвердил глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик, который также направляется на место инцидента.

«Очередная атака на столицу. К сожалению, зафиксировано попадание обломков на территории Оболонского района. Все службы работают на месте. Более детальная сводная информация будет предоставлена после отбоя воздушной тревоги. Жителей призывают находиться в безопасных местах до завершения угрозы», — говорится в сообщении.

Контактные номера горячей линии:

Реклама

066 356 35 20

044 334 61 02

В Оболонском районе проводится эвакуация людей из здания, пострадавшего в результате атаки. В результате атаки одна женщина пострадала, ей оказывается помощь на месте.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Обновлено в 04:45 Число пострадавших выросло до двух человек

Напомним, что ранее в Полтаве раздались взрывы.