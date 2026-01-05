- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 535
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве БпЛА попал в медицинское учреждение на Оболони: есть потерпевшие
По предварительной информации, в Оболонском районе Киева в результате вражеской атаки зафиксировали попадание беспилотника по зданию медицинского учреждения.
В ночь на 5 января в Оболонском районе Киева зафиксировали возгорание в результате вражеской атаки.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
По данным мониторинговых каналов, речь идет о попадании вражеского беспилотника в здание частной клиники на Оболони.
По предварительной информации, на момент атаки внутри находились люди.
Информацию о попадании в частное медицинское учреждение подтвердил глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик, который также направляется на место инцидента.
«Очередная атака на столицу. К сожалению, зафиксировано попадание обломков на территории Оболонского района. Все службы работают на месте. Более детальная сводная информация будет предоставлена после отбоя воздушной тревоги. Жителей призывают находиться в безопасных местах до завершения угрозы», — говорится в сообщении.
Контактные номера горячей линии:
066 356 35 20
044 334 61 02
В Оболонском районе проводится эвакуация людей из здания, пострадавшего в результате атаки. В результате атаки одна женщина пострадала, ей оказывается помощь на месте.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Обновлено в 04:45 Число пострадавших выросло до двух человек
Напомним, что ранее в Полтаве раздались взрывы.