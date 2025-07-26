В Киеве большой пес напал на женщину, когда та пыталась защитить свою маленькую собаку

В Киеве кане-корсо напал на пожилую женщину / © Полиция Киева

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В Днепровском районе Киева большой пес напал на пожилую женщину, когда та гуляла со своей собакой.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

Сообщение о нападении животного на пожилую женщину в одном из столичных скверов поступило в полицию в пятницу, 25 июля, вечером.

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Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 63-летняя киевлянка выгуливала на улице собаку породы джек-рассел. В это время в сквере также находилась другая женщина с двумя собаками породы кане-корсо, одна из которых внезапно сорвалась с поводка и набросилась на джек-рассела.

«Потерпевшая, пытаясь спасти домашнего любимца, потеряла равновесие и упала на землю и в это время кане-корсу ее укусил, нанеся телесные повреждения в виде рваных ран плеча. Кроме того, в результате падения киевлянка травмировалась, получив перелом ноги», — говорится в сообщении.

В Киеве кане-корсо напал на пожилую женщину / © Полиция Киева

По указанному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато досудебное расследование по ст. 128 Уголовного кодекса Украины — неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает общественные или исправительные работы, или ограничение свободы сроком до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

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