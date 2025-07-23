В Киеве блогеры выдавали себя за полицию для хайпа в соцсетях (фото)

Блогеры / © Полиция Киева

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В Киеве блогеры снимали видео в форме полиции, имитируя проверки документов и задержания. Они публиковали этот контент в соцсетях, что вводило в заблуждение и дискредитировало работу правоохранителей.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в Telegram.

«Так, во время мониторинга правоохранители обнаружили около десяти видеороликов, на которых неизвестные лица, одетые в полицейскую форму, проводили псевдопроверки документов, имитировали задержания, чем создавали ложное представление о деятельности полиции и дискредитировали работу правоохранительного органа», — говорится в сообщении.

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Правоохранители выяснили, что участники видео — жители Киева, которые не имеют никакого отношения к полиции. Они, названные «актерами», выдавали себя за полицейских, чтобы создать развлекательный контент и привлечь внимание в соцсетях.

Блогеры снимали провокационные видео в форме полиции / © Полиция Киева

Блогеры снимали провокационные видео в форме полиции / © Полиция Киева

Против трех таких лиц составлены административные протоколы за незаконное использование символики Нацполиции (ст. 184-3 КУоАП), что предусматривает штраф до 34 000 грн.

Блогеров задержали / © Полиция Киева

Блогеров задержали / © Полиция Киева

Блогеров задержали / © Полиция Киева

Также двух других киевлян, которые участвовали в создании провокационных видео, привлекли к ответственности за мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП).

Полиция Киева призвала граждан не распространять фейковые видео и напомнила, что незаконное использование полицейской формы или символики карается законом.

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Блогеров задержали / © Полиция Киева

© Полиция Киева

Напомним, ранее мы писали о том, что полиция Киева привлекла к ответственности пятерых блогеров, которые во время онлайн-трансляции навеселе щеголяли наличием незарегистрированного оружия

Кроме того, сообщалось о том, что пограничники Черновицкого отряда задержали блогера из Львовской области, который пытался пешком незаконно пересечь границу с Молдовой в женской одежде. Он надел платье, чтобы не привлекать внимания.