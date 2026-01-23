- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 168
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве без тепла остаются почти две тысячи домов: где самая сложная ситуация
Большинство этих домов на левом берегу города, в Печерском районе, часть — в Голосеевском и Соломенском районах.
По состоянию на утро 23 января в Киеве продолжаются работы по возобновлению теплоснабжения после массированных атак врага. Без отопления все еще находятся 1 940 многоквартирных домов.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Где продолжаются подключения
По словам городского головы, дома подключают к сети уже второй раз после обстрелов, произошедших 9 и 20 января. Больше всего проблем с теплоснабжением фиксируют в таких районах:
Левый берег (большинство объектов);
Печерский район;
Часть Голосеевского и Соломенского районов.
Динамика восстановления
Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Несмотря на сложность работ, за последнюю ночь энергетикам и тепловикам удалось вернуть тепло более чем в 650 домов.
«Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть комфорт в дома киевлян», — подчеркнул Виталий Кличко.
Отметим, энергосистема города получила значительные повреждения во время последних воздушных атак РФ, что привело к сбоям в работе котельных и насосных станций.
Ранее мы писали о том, что с понедельника уже придет оттепель, 26 января в Киеве днем будет +1°C.
Как отметил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, потепление в Украине снизит потребление электроэнергии, однако мгновенного улучшения ситуации со светом в Киеве ожидать не стоит.