В Киеве без тепла остаются почти две тысячи домов: где самая сложная ситуация

Отопление / © pexels.com

По состоянию на утро 23 января в Киеве продолжаются работы по возобновлению теплоснабжения после массированных атак врага. Без отопления все еще находятся 1 940 многоквартирных домов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Где продолжаются подключения

По словам городского головы, дома подключают к сети уже второй раз после обстрелов, произошедших 9 и 20 января. Больше всего проблем с теплоснабжением фиксируют в таких районах:

Левый берег (большинство объектов);

Печерский район ;

Часть Голосеевского и Соломенского районов.

Динамика восстановления

Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Несмотря на сложность работ, за последнюю ночь энергетикам и тепловикам удалось вернуть тепло более чем в 650 домов.

«Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть комфорт в дома киевлян», — подчеркнул Виталий Кличко.

Отметим, энергосистема города получила значительные повреждения во время последних воздушных атак РФ, что привело к сбоям в работе котельных и насосных станций.

Ранее мы писали о том, что с понедельника уже придет оттепель, 26 января в Киеве днем будет +1°C.

Как отметил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, потепление в Украине снизит потребление электроэнергии, однако мгновенного улучшения ситуации со светом в Киеве ожидать не стоит.