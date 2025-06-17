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- Киев
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В Киеве беспилотник влетел в многоэтажку: удар попал на видео
Российский дрон попал в жилой дом на столичных Позняках.
На рассвете 17 июня российский беспилотник влетел прямо в многоэтажку на Позняках в Дарницком районе Киева.
Видео опубликовал в своем Телеграмм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Киев. Вот так воюет Россия - убивает гражданских в обычных домах, сознательно. Так воюют автократии", - подчеркнул Ермак.
Напомним, ночью россияне атаковали столицу не только дронами, но и ракетами. Киев очутился под комбинированным ударом РФ. В разных районах города произошли пожары и возникли разрушения.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что этой ночью российская армия нанесла один из самых страшных ударов по Киеву . Также войска РФ атаковали Одессу, Запорожье, Черниговскую, Житомирскую, Киевскую, Кировоградскую и Николаевскую области. Ночью россияне выпустили более 440 дронов и 32 ракеты.