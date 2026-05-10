В Киеве ажиотаж на День матери: сколько стоит букет цветов

Сколько стоят цветы на День матери / © Unsplash

Сегодня в Украине отмечают День матери. По случаю праздника уже с утра не утихает ажиотаж в цветочных магазинах Украины. Особенно спрос на цветы вырос в Киеве. Чаще всего покупатели предпочитают сезонные цветы в нежных пастельных цветах. Сколько стоит цветы на праздник?

Об этом рассказали Киев24.

В Киеве на День матери вырос спрос на цветы

Пока кто-то с утра звонит мамам с самыми теплыми пожеланиями, кто-то уже ищет цветы на праздник.

Сезонные пионы стоят примерно 200–250 грн за штуку. Популярным вариантом сегодня остается и классическая роза, она стоит около 120 грн за штуку.

Поскольку сезон тюльпанов заканчивается, их покупают гораздо реже. Спросом пользуются и экзотические букеты.

Маленькие букеты-композиции можно приобрести от 300 грн, средние — от 700 грн. А вот большие праздничные композиции стартуют уже от 1200 грн.

В цветочных магазинах и на рынках — безумные очереди. Люди «штурмуют» магазины. Флористы делятся, что в этом году очень многие просят написать открытку от руки с самыми искренними пожеланиями для своих мам.

Традиции в День матери

Напомним, что в Украине День матери официально отмечают во второе воскресенье мая с 1999 года, хотя традиции чествования матери доходят до времен Киевской Руси. Май выбран не случайно, ведь он считается месяцем Пречистой Девы Марии — символа материнства в украинской культуре.

В 2026 году праздник выпадает на 10 мая. Сегодня День матери приобрел особое значение: это не только время для семейных обедов и цветов, но и возможность поддержать матерей, которые воспитывают детей в сложных условиях войны или ждут их с фронта.

Традиции празднования разнообразны — от трогательных детских концертов и благотворительных акций до символического дарения цветов.

Главной ценностью праздника остается искренняя благодарность за материнскую любовь, высказанная через внимание, время вместе или простые слова благодарности.

