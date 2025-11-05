ТСН в социальных сетях

В Киеве автобус врезался в электроопору: есть пострадавшие (фото)

В Святошинском районе Киева маршрутный автобус попал в ДТП.

В Киеве маршрутка врезалась в электросопротивление

В Святошинском районе Киева произошло серьезное ДТП с участием маршрутного автобуса.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Там заявили об аварии с потерпевшими, поступило около 15:30.

ДТП с маршрутным автобусом в Киеве Фото: Нацполиция Киева

ДТП с маршрутным автобусом в Киеве Фото: Нацполиция Киева

Предварительно выяснилось, что водитель маршрутного автобуса марки МАЗ не справился с управлением и врезался в электроопору у автозаправочной станции на проспекте Академика Палладина.

В результате столкновения пятеро пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации пострадавших.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, патрульные и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и причины, которые могли привести к потере вождения транспорта.

Напомним, также речь шла о ДТП во Львове. Там женщину дважды сбили на дороге. Женщина погибла утром 5 длины на объездной дороге — ее сбили два автомобиля. Полиция просит очевидцев помочь установить личность погибшей.

