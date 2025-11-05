- Дата публикации
В Киеве автобус врезался в электроопору: есть пострадавшие (фото)
В Святошинском районе Киева маршрутный автобус попал в ДТП.
В Святошинском районе Киева произошло серьезное ДТП с участием маршрутного автобуса.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Там заявили об аварии с потерпевшими, поступило около 15:30.
Предварительно выяснилось, что водитель маршрутного автобуса марки МАЗ не справился с управлением и врезался в электроопору у автозаправочной станции на проспекте Академика Палладина.
В результате столкновения пятеро пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации пострадавших.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, патрульные и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и причины, которые могли привести к потере вождения транспорта.
