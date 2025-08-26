- Дата публикации
В Киеве авто сбило пенсионера на трехколесном велосипеде: детали ДТП (фото)
В Киеве водитель легковушки не предоставила преимущество в движении и наехала на водителя велосипеда.
В Подольском районе Киева водитель авто насмерть сбила 76-летнего мужчину, который ехал на трехколесном велосипеде. Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП.
Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Киеве.
По предварительным данным правоохранителей, 67-летняя водитель авто Hyundai выезжала на участок дороги с круговым движением, не предоставила преимущество в движении и наехала на 76-летнего водителя трехколесного велосипеда.
Во время аварии мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП. Правоохранители устанавливают механизм и обстоятельства инцидента.
