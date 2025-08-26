В Киеве авто сбило пенсионера на трехколесном велосипеде: детали ДТП (фото)

ДТП в Киеве с авто и велосипедом в Киеве / © Национальная полиция Киева

В Подольском районе Киева водитель авто насмерть сбила 76-летнего мужчину, который ехал на трехколесном велосипеде. Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Киеве.

По предварительным данным правоохранителей, 67-летняя водитель авто Hyundai выезжала на участок дороги с круговым движением, не предоставила преимущество в движении и наехала на 76-летнего водителя трехколесного велосипеда.

Во время аварии мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП. Правоохранители устанавливают механизм и обстоятельства инцидента.

