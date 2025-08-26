ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
61
Время на прочтение
1 мин

В Киеве авто сбило пенсионера на трехколесном велосипеде: детали ДТП (фото)

В Киеве водитель легковушки не предоставила преимущество в движении и наехала на водителя велосипеда.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
ДТП в Киеве с авто и велосипедом в Киеве

ДТП в Киеве с авто и велосипедом в Киеве / © Национальная полиция Киева

В Подольском районе Киева водитель авто насмерть сбила 76-летнего мужчину, который ехал на трехколесном велосипеде. Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Киеве.

По предварительным данным правоохранителей, 67-летняя водитель авто Hyundai выезжала на участок дороги с круговым движением, не предоставила преимущество в движении и наехала на 76-летнего водителя трехколесного велосипеда.

Во время аварии мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП. Правоохранители устанавливают механизм и обстоятельства инцидента.

ДТП в Киеве с авто и велосипедом / © Национальная полиция Киева

ДТП в Киеве с авто и велосипедом / © Национальная полиция Киева

ДТП в Киеве с авто и велосипедом / © Национальная полиция Киева

ДТП в Киеве с авто и велосипедом / © Национальная полиция Киева

К слову, накануне в Киеве на остановке маршрутка влетела в автобус. Из-за аварии пострадали два человека. Полиция показала фото смятой маршрутки.

Несколькими днями ранее в центре Киева полицейские задержали пьяного водителя электросамоката, который нарушил комендантский час. Нарушителю грозит немалый штраф.

Дата публикации
Количество просмотров
61
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie