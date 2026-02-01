В Киеве восстанавливают теплоснабжение: сколько еще домов без отопления

Отопление

В Киеве продолжаются работы по возобновлению теплоснабжения после аварийной ситуации в энергосистеме. По состоянию на утро тепло уже вернули более 2,7 тысяч домов, однако часть киевлян до сих пор остается без отопления.

Об этом сообщает Министр развития общин и территорий Украины.

Сколько домов без тепла

Со вчерашнего вечера отопление возобновили в более чем 2700 жилых домах. В то же время без тепла остаются еще 693 дома, часть из которых пострадала после последнего вражеского обстрела.

Больше всего проблем с теплоснабжением зафиксировано в Соломенском и Печерском районах Киева. Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Отмечается, что к ликвидации последствий аварии сегодня привлечены дополнительно 114 ремонтных бригад и более 500 работников. К работам присоединились специалисты из других регионов и Укрзализныци.

Для обеспечения теплом больниц, роддомов и опорных Пунктов Несокрушимости используют 69 мобильных котельных.

Водоснабжение и водоотвод в Киеве работают в штатном режиме.

«Продолжаем восстановление и шаг за шагом возвращаем киевлянам тепло и энергию», — отметил Кулеба.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 1 февраля без тепла остаются около 1000 жилых домов. Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия аварии и вернуть отопление в дома киевлян.

Да, коммунальщики и энергетики: устраняют повреждения в сетях, поэтапно подключают дома к теплу и контролируют стабильность работы системы после возобновления подачи теплоснабжения.