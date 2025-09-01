В Киеве аферистка под видом работницы почты обманула пожилую женщину: сколько она украла

Мошенница / © Полиция Киева

В Киеве мошенница, выдав себя за дочь работника почты, завладела всеми сбережениями пожилой женщины.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

По информации полиции, в Шевченковское управление полиции Киева поступило сообщение от 86-летней жительницы о мошенничестве. Пенсионерка рассказала, что в ее квартиру пришла неизвестная женщина, которая представилась дочерью сотрудника почты.

Злоумышленница убедила пожилую женщину, что нужно обменять старые купюры на новые, и во время «обмена» завладела всеми ее сбережениями. Реальные деньги аферистка заменила конвертом с бумагой и убежала. Женщина выманила у 86-летней киевлянки 267 тыс. гривен.

Оперативно-розыскные мероприятия позволили полицейским установить личность подозреваемой и задержать ее в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры сообщили женщине о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины — мошенничество, совершенное в условиях военного положения, причинившее значительный ущерб потерпевшей. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Сейчас обвиняемая находится под стражей. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

