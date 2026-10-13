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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве 70-летняя женщина потеряла в автобусе сумку с украшениями и миллионом гривен

Правоохранители Деснянского района разобрали металлические элементы «гармошки» автобуса, чтобы достать и вернуть 70-летней киевлянке сумку с более чем миллионом гривен, золотом и документами на имущество.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Полицейские вернули владелице сумку со сбережениями на более миллиона гривен

Полицейские вернули владелице сумку со сбережениями на более миллиона гривен / © Полиция Киева

В Деснянском районе Киева произошло незаурядное событие — 70-летняя местная жительница случайно оставила в общественном транспорте сумку, в которой везла все свои сбережения, драгоценности и документы. Заметив исчезновение сразу после выхода из автобуса, взволнованная киевлянка обратилась в полицию.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Как выяснилось, в ручной клади женщины находилось более миллиона гривен в разной валюте, золотые украшения, а также документы на недвижимость.

Оперативники уголовного розыска Деснянского управления полиции немедленно установили нужный автобус и вместе с водителем приступили к осмотру салона.

Оказалось, что при движении транспорта сумка провалилась в защитный гофрированный чехол под поворотным кругом — так называемой «гармошкой». Чтобы удалить вещи, полицейским пришлось частично разобрать металлические элементы механизма.

Самым приятным моментом стал финал этой истории. Правоохранители вернули женщине потерянную сумку со всем ее содержимым, а вместе с ней и покой после нескольких тревожных часов.

Полицейские вернули владелице сумку со сбережениями на более миллиона гривен / © Полиция Киева

Полицейские вернули владелице сумку со сбережениями на более миллиона гривен / © Полиция Киева

Полицейские вернули владелице сумку со сбережениями на более миллиона гривен / © Полиция Киева

Полицейские вернули владелице сумку со сбережениями на более миллиона гривен / © Полиция Киева

Киевлянка не скрывала радости и искренне благодарила полицейских за то, что не оставили ее один на один с бедой, внимательно отнеслись к ситуации и сделали все, чтобы помочь ей и найти утраченное имущество.

Раньше мы писали о том, как уберечь свои вещи во время путешествия.

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