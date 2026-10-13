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- Киев
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В Киеве 70-летняя женщина потеряла в автобусе сумку с украшениями и миллионом гривен
Правоохранители Деснянского района разобрали металлические элементы «гармошки» автобуса, чтобы достать и вернуть 70-летней киевлянке сумку с более чем миллионом гривен, золотом и документами на имущество.
В Деснянском районе Киева произошло незаурядное событие — 70-летняя местная жительница случайно оставила в общественном транспорте сумку, в которой везла все свои сбережения, драгоценности и документы. Заметив исчезновение сразу после выхода из автобуса, взволнованная киевлянка обратилась в полицию.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Как выяснилось, в ручной клади женщины находилось более миллиона гривен в разной валюте, золотые украшения, а также документы на недвижимость.
Оперативники уголовного розыска Деснянского управления полиции немедленно установили нужный автобус и вместе с водителем приступили к осмотру салона.
Оказалось, что при движении транспорта сумка провалилась в защитный гофрированный чехол под поворотным кругом — так называемой «гармошкой». Чтобы удалить вещи, полицейским пришлось частично разобрать металлические элементы механизма.
Самым приятным моментом стал финал этой истории. Правоохранители вернули женщине потерянную сумку со всем ее содержимым, а вместе с ней и покой после нескольких тревожных часов.
Киевлянка не скрывала радости и искренне благодарила полицейских за то, что не оставили ее один на один с бедой, внимательно отнеслись к ситуации и сделали все, чтобы помочь ей и найти утраченное имущество.
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