Киев
2288
2 мин

В Киеве 6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете: появились фото, видео

Пока родители делали покупки, их сын, оставшись без присмотра, взял с прилавка зажигалку и поджег картонную коробку с креслом, огонь мгновенно разгорелся и охватил еще несколько стеллажей с товарами.

Светлана Несчетная
Маленький поджигатель

Маленький поджигатель / © Полиция Киева

В Киеве 6-летний мальчик устроил пожар в строительном гипермаркете.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

«Пока супруги совершали покупки, их 6-летний сын, оставшись без присмотра, взял с прилавка зажигалку и поджег ею картонную коробку с креслом. Огонь мгновенно разгорелся и охватил еще несколько стеллажей с товарами. К счастью, никто не пострадал», — рассказали в полиции.

На днях в полицию Киева поступило сообщение о пожаре в гипермаркете в Днепровском районе. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции и работники ГСЧС, оперативно потушившие пламя.

Пожар в «Эпицентре» в Днепровском районе / © Полиция Киева

Пожар в «Эпицентре» в Днепровском районе / © Полиция Киева

Пожар в «Эпицентре» в Днепровском районе / © Полиция Киева

Пожар в «Эпицентре» в Днепровском районе / © Полиция Киева

Пожар в «Эпицентре» в Днепровском районе / © Полиция Киева

Пожар в «Эпицентре» в Днепровском районе / © Полиция Киева

Как установили правоохранители, пожар вызвал 6-летний посетитель магазина. Пока родители выбирали товары и оставили малолетнего сына без присмотра, он подошел к прилавку с зажигалками и взял одну из них, после чего поджег картонную коробку с креслом.

Огонь мгновенно охватил еще несколько стеллажей с товарами, и в результате пожара магазин понес убытки на сумму более 30 тысяч гривен. К счастью, никто из посетителей и персонала заведения не пострадал.

Полиция привлекла родителей малого поджигателя к ответственности.

Профилактическая беседа с 6-летним хулиганом и его мамой / © Полиция Киева

Профилактическая беседа с 6-летним хулиганом и его мамой / © Полиция Киева

Полицейские провели с ребенком профилактическую беседу и составили в отношении родителей административные материалы по ч. 1 ст. 184 КУоАП — ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей, им грозит немалый штраф.

Полиция Киева призывает родителей быть внимательнее к своим детям и ни в коем случае не оставлять их без присмотра.

Напомним, в январе прошлого года произошло похожее событие. В Соломенском районе Киева 7-летний мальчик поджег игровую комнату в ТРЦ «Космополит».

