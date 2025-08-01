В Киеве 57-летний мужчина изнасиловал девочек 8 и 12 лет: что ему грозит

Педофил воспользовался тем, что дети доверяли ему / © pixabay.com

Реклама

В Киеве 57-летний мужчина подозревается в изнасиловании двух девочек восьми и 12 лет.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры в Facebook.

«И.о. руководителя Киевской городской прокуратуры Сергей Ходаковский как старший группы ювенальных прокуроров сообщил о подозрении 57-летнему жителю столицы, который пригласил в свою квартиру двух девочек 8 и 12 лет и по очереди изнасиловал. Подозреваемый воспользовался тем, что дети из-за своего возраста доверяли ему», — говорится в сообщении.

Реклама

Подозреваемый был задержан. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152 УК Украины, а именно как изнасилование лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия, а также совершение изнасилования повторно.

Подозреваемый был арестован без права внесения залога / © Киевская городская прокуратура

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком на 15 лет или пожизненно.

В судебном заседании во время избрания мужчине меры пресечения Сергей Ходаковский просил суд взять подозреваемого под стражу без определения залога.

Деснянский районный суд поддержал позицию прокуроров — мужчину арестовали без права внесения залога. Срок действия меры пресечения — до 26 сентября 2025 года.

Реклама

Напомним, в Бородянке Киевской области 27-летний мужчина изнасиловал шестилетнюю дочь своего знакомого.