- Киев
- 181
- 1 мин
В Киеве 50% потребителей остаются без света — "Укрэнерго"
«Укрэнерго» опровергает информацию о 70% потребителей без электричества в Киеве и объясняет реальную ситуацию со светом.
«Укрэнерго» опровергает распространенную в Сети информацию, что якобы 70% потребителей в Киеве обесточены.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Ряд СМИ и Телеграмм-каналов вышли с сообщениями о том, что 70% потребителей в Киеве обесточены.
По этому поводу «Укрэнерго» уточнило:
аварийные отключения, которые до этого действовали в столице, отменены.
реальный объем обесточений в Киеве не превышает 50% потребителей,
В настоящее время в Киеве применяются почасовые отключения, согласно графикам, обнародованным ранее.
Ранее мы публиковали обновленные графики стабилизационных отключений по областям Украины на 9 декабря.