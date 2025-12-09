ТСН в социальных сетях

Киев
181
1 мин

В Киеве 50% потребителей остаются без света — "Укрэнерго"

«Укрэнерго» опровергает информацию о 70% потребителей без электричества в Киеве и объясняет реальную ситуацию со светом.

Дмитрий Гулийчук
Отключение света в Киеве 9 декабря

Отключение света в Киеве 9 декабря / © Associated Press

«Укрэнерго» опровергает распространенную в Сети информацию, что якобы 70% потребителей в Киеве обесточены.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ряд СМИ и Телеграмм-каналов вышли с сообщениями о том, что 70% потребителей в Киеве обесточены.

По этому поводу «Укрэнерго» уточнило:

  • аварийные отключения, которые до этого действовали в столице, отменены.

  • реальный объем обесточений в Киеве не превышает 50% потребителей,

  • В настоящее время в Киеве применяются почасовые отключения, согласно графикам, обнародованным ранее.

Ранее мы публиковали обновленные графики стабилизационных отключений по областям Украины на 9 декабря.

