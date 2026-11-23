Полиция под домом злоумышленника / © Полиция Киева

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В Голосеевском районе Киева 50-летний местный житель ранил ножом собаку во время конфликта из-за выгула животного возле его частного дома.

Правоохранители задержали мужчину и сообщили ему о подозрении, сообщает полиция Киева.

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На днях в полицию на спецлинию обратилась девушка и сообщила, что неизвестный во время словесного спора ранил ножом собаку ее парня. На место выехала следственно-оперативная группа.

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По предварительным данным правоохранителей, молодая пара выгуливала на улице Батумской метиса по кличке Белка. В это время к ним подошел незнакомец и выразил возмущение из-за того, что собаку выгуливают вблизи его дома. Спор быстро обострился: во время конфликта мужчина достал из кармана нож, ударил животное по голове и скрылся.

Раненую собаку оперативно доставили в ветеринарную клинику. Специалисты оказали животному необходимую помощь, после чего отпустили домой — собака находится под наблюдением хозяев и продолжает лечение.

Собака Белка до ранения / © Полиция Киева

Орудие преступления / © Полиция Киева

Белка в ветклинике / © Полиция Киева

50-летний злоумышленник, ударивший собаку белку ножом / © Полиция Киева

Оперативники Голосеевского управления полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 50-летний местный житель. Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животным, совершенное активным способом, повлекшее телесные повреждения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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Напомним, в Одессе потерявшийся после обстрела пес сам пришел на митинг и нашел хозяйку.

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