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- Киев
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В Киеве мужчина ранил ножом собаку из-за выгула вблизи его дома: что было дальше
В Голосеевском районе Киева правоохранители задержали 50-летнего мужчину, который во время конфликта из-за выгула собаки вблизи его дома ударил животное ножом, ему грозит до восьми лет тюрьмы
В Голосеевском районе Киева 50-летний местный житель ранил ножом собаку во время конфликта из-за выгула животного возле его частного дома.
Правоохранители задержали мужчину и сообщили ему о подозрении, сообщает полиция Киева.
На днях в полицию на спецлинию обратилась девушка и сообщила, что неизвестный во время словесного спора ранил ножом собаку ее парня. На место выехала следственно-оперативная группа.
По предварительным данным правоохранителей, молодая пара выгуливала на улице Батумской метиса по кличке Белка. В это время к ним подошел незнакомец и выразил возмущение из-за того, что собаку выгуливают вблизи его дома. Спор быстро обострился: во время конфликта мужчина достал из кармана нож, ударил животное по голове и скрылся.
Раненую собаку оперативно доставили в ветеринарную клинику. Специалисты оказали животному необходимую помощь, после чего отпустили домой — собака находится под наблюдением хозяев и продолжает лечение.
Оперативники Голосеевского управления полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 50-летний местный житель. Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животным, совершенное активным способом, повлекшее телесные повреждения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Напомним, в Одессе потерявшийся после обстрела пес сам пришел на митинг и нашел хозяйку.