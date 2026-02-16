В Киеве 4-летний мальчик отравился наркотиками: детали трагедии (фото)

Детская комната / © Полиция Киева

Реклама

В Киеве 4-летний мальчик отравился таблеткой с наркотическим веществом после того, как остался без присмотра матери.

Об этом сообщили в Голосеевской окружной прокуратуре и столичной полиции в Telegram.

По информации правоохранителей, 22-летняя жительница Киева оставила своего малолетнего сына одного в одной из комнат квартиры, тогда как сама вместе со знакомым употребляла наркотики в другой. Ребенок, оставшись один, нашел на полу таблетку и проглотил ее.

Реклама

Вскоре состояние мальчика резко ухудшилось: появились признаки острой реакции организма, оглушение и непроизвольные движения. Малолетнего срочно госпитализировали в медицинское учреждение, где врачи боролись за его жизнь.

© Полиция Киева

© Полиция Киева

© Полиция Киева

© Полиция Киева

© Полиция Киева

Следователи, действуя при процессуальном руководстве прокуратуры, сообщили матери о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей о невыполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Досудебное расследование завершено, и сейчас матери грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве 20-летний молодой человек продал метадон 17-летнему подростку, а тот умер от передозировки.