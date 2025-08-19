В Киеве 25-летний парень учил 8-летнюю снимать порно: как его наказали

В Киеве осудили 25-летнего мужчину, который развращал 8-летнего ребенка по Telegram / © Киевская городская прокуратура

В Киеве 25-летний мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы за развращение 8-летней девочки.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как говорится в материалах дела, в августе 2023 года молодой человек через Telegram начал общаться с 8-летней девочкой. Используя наивность и доверчивость ребенка, он просил снимать для него откровенные фото и видео. При этом обвиняемый выступал режиссером таких съемок, рассказывая ребенку, что и как делать.

Впоследствии девочка рассказала об этом маме, которая продолжила общение с мужчиной от имени дочери, чтобы понять его мотивы. Полагая, что ему отвечает 8-летний ребенок, обвиняемый просил послать еще видео и рассказывал, как это сделать так, чтобы ни о чем не узнали родители.

Извращенец признан виновным в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки, принуждении ее к участию в создании детской порнографии и хранении детской порнографии.

Его приговорили к 11 годам лишения свободы с лишением на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием и проведением досуга несовершеннолетних детей. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с использованием информационно телекоммуникационных систем или технологий сроком на 2 года.

