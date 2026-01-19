В Киеве 24-летний молодчик ударил друга ножом в грудь: чем все закончилось (фото)

Полиция Киева / © скриншот с видео

В Киеве 24-летний парень ударил друга ножом в грудь. На спецлинию 102 поступило сообщение от работников экстренной медицинской помощи о госпитализации в Соломенском районе 25-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

«Правоохранители установили, что ранение получил 25-летний местный житель, гостивший в квартире своего 24-летнего товарища. Во время застолья между мужчинами возник спор, который перерос в драку, в ходе которой 24-летний владелец квартиры нанес гостю удар ножом в грудную клетку», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали нападавшего.

В Киеве 24-летний парень чуть не зарезал 25-летнего товарища / © Полиция Киева

Следователи, при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

