В Киеве 23-летний пьяный парень разбил дверь автобуса и напал на пассажиров: как его наказали (фото)

Разбитая дверь автобуса / © Полиция Киева

В Киеве 23-летний пьяный молодчик разбил дверь автобуса и напал на пассажиров. Событие произошло в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

«В сентябре этого года в полицию Киева поступило обращение от водителя автобуса о том, что мужчина на проезжей части преградил движение общественного транспорта. По просьбе водителя сойти с дороги, нетрезвый молодой человек выбил коленом стекло в дверях автобуса, зашел в салон и начал приставать к пассажирам», — говорится в сообщении.

Тогда на месте происшествия работали полицейские Днепровского района столицы.

Собрав необходимые доказательства, дознаватели сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — грубое нарушение общественного порядка и направили материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом в суд.

Правоохранители также выяснили, что подозреваемый на момент совершения преступления находился на испытательном сроке за совершение наркопреступления. Судом ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

23-летний дебошир / © Полиция Киева

Следовательно, обвиняемый, несмотря на предоставленный шанс на путь исправления, не стал и снова нарушил закон.

Приговором Днепровского районного суда города Киева за совершение хулиганства молодчику назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год, а также присоединена неотбытая часть наказания за совершение наркопреступления. В итоге, нарушитель проведет за решеткой пять лет и три месяца.

