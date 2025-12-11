- Дата публикации
-
Категория
Киев
- Количество просмотров
- 389
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве молодчик передавал представителю РФ данные о расположении ТЭЦ: что с ним теперь (фото)
Задержали предателя непосредственно возле ТЭЦ, которую он снимал по заказу россиян.
В Киеве задержан молодчик, который передавал представителю РФ данные о расположении воинских частей и ТЭЦ.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в соцсетях.
«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 21-летнему жителю Хмельницкой области в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)», — говорится в сообщении.
Установлено, что в течение сентября — ноября 2025 года подозреваемый в мессенджере Telegram познакомился с представителем России, который оказался сотрудником военной разведки Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. За вознаграждение он согласился собирать и передавать представителю страны-агрессорки информацию о расположении военных объектов и ТЭЦ в Киеве.
Задержали его непосредственно возле ТЭЦ, которую он снимал по заказу россиян.
После задержания, понимая, что придется отвечать за свои действия, молодчик попросил включить его в списке на обмен и отправили в РФ.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненного заключения с конфискацией имущества.
