В Киеве молодчик передавал представителю РФ данные о расположении ТЭЦ: что с ним теперь (фото)

Задержание предателя / © Киевская городская прокуратура

В Киеве задержан молодчик, который передавал представителю РФ данные о расположении воинских частей и ТЭЦ.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в соцсетях.

«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 21-летнему жителю Хмельницкой области в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Установлено, что в течение сентября — ноября 2025 года подозреваемый в мессенджере Telegram познакомился с представителем России, который оказался сотрудником военной разведки Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. За вознаграждение он согласился собирать и передавать представителю страны-агрессорки информацию о расположении военных объектов и ТЭЦ в Киеве.

Задержали его непосредственно возле ТЭЦ, которую он снимал по заказу россиян.

После задержания, понимая, что придется отвечать за свои действия, молодчик попросил включить его в списке на обмен и отправили в РФ.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненного заключения с конфискацией имущества.

