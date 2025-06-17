В Киеве 18 июня объявлен День траура по жертвам массированной атаки РФ

Последствия ракетного удара / © Associated Press

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Во вторник, 18 июня, в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате массированной ракетной атаки, которая произошла 17 июня.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram.

В знак скорби государственные флаги на всех муниципальных учреждениях столицы будут приспущены. Киевлян, а также владельцев частных и государственных зданий призывают присоединиться к трауру, опустив флаги на своих объектах.

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Во вторник по всему городу запрещены любые развлекательные мероприятия, включая концерты, публичные празднования и другие массовые события развлекательного характера.

Сообщается, что в Дарницком районе подтверждена гибель трех человек. Еще 114 человек получили травмы различной степени тяжести. В Соломенском районе до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы: под завалами могут оставаться люди.

Город продолжает ликвидировать последствия обстрела. Спасатели работают в круглосуточном режиме.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия обстреляла Киев, Одессу и Запорожье в ночь на 17 июня. В гражданскую инфраструктуру и дома летели дроны и ракеты. В некоторых районах «Шахеды» залетали прямо в многоэтажки.

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На Соломенке атакованы две многоэтажки. В этом районе Киева произошло много разрушений из-за ночного обстрела.