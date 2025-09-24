В Киеве 17-летняя горе-мать заперла в квартире на 4 дня младенца: как ее накажут

В Киеве будут судить 17-летнюю мать, которая оставила семимесячного сына самого в квартире. / © Полиция Киева

Реклама

В Киеве 17-летняя горе-мать, запершая в квартире своего маленького ребенка и ушедшего из дома, получила подозрение.

Об этом сообщает полиция Киева.

Инцидент произошел в январе этого года. К тому времени еще 16-летняя девушка оставила семимесячного сына на произвол судьбы и пошла по своим делам. На четвертый день она рассказала одному из своих знакомых о том, что дома уже несколько дней в одиночестве находится ее маленький сын. Мужчина сразу сообщил об этом в полицию и таким образом ребенка удалось спасти.

Реклама

Тогда в одной из комнат правоохранители нашли маленького мальчика, который находился в крайне истощенном состоянии. Медики госпитализировали младенца и до сих пор заботятся о его здоровье.

Спустя время полицейские разыскали и горе-мать, которая оставила жизнь ребенка под угрозой. Ею оказалась 17-летняя местная жительница, которая приехала в столицу вместе с матерью, бабушкой мальчика, однако проживала отдельно. Отец ребенка — неизвестный.

В результате длительного отсутствия заботы 7-месячный малыш получил тяжелые заболевания и попал в больницу в крайне тяжелом состоянии — младенца не кормили, не меняли подгузники, почти все время он лежал в неподвижном состоянии, из-за чего на его теле появились пролежни.

Правоохранители объявили матери о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ст. 166 (злостное неисполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности).

Реклама

© Полиция Киева

За это ей грозит до восьми лет лишения свободы. В судебном порядке будет решаться вопрос о лишении подозреваемой родительских прав.

Напомним, что в Киевской области 18-летний отец убил двухмесячную дочь кулаком по голове.