- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1196
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве 17-летняя горе-мать заперла в квартире на 4 дня младенца: как ее накажут
17-летней матери из Киева, которая покинула семимесячного ребенка самого на 4 дня, грозит до 8 лет за решеткой.
В Киеве 17-летняя горе-мать, запершая в квартире своего маленького ребенка и ушедшего из дома, получила подозрение.
Об этом сообщает полиция Киева.
Инцидент произошел в январе этого года. К тому времени еще 16-летняя девушка оставила семимесячного сына на произвол судьбы и пошла по своим делам. На четвертый день она рассказала одному из своих знакомых о том, что дома уже несколько дней в одиночестве находится ее маленький сын. Мужчина сразу сообщил об этом в полицию и таким образом ребенка удалось спасти.
Тогда в одной из комнат правоохранители нашли маленького мальчика, который находился в крайне истощенном состоянии. Медики госпитализировали младенца и до сих пор заботятся о его здоровье.
Спустя время полицейские разыскали и горе-мать, которая оставила жизнь ребенка под угрозой. Ею оказалась 17-летняя местная жительница, которая приехала в столицу вместе с матерью, бабушкой мальчика, однако проживала отдельно. Отец ребенка — неизвестный.
В результате длительного отсутствия заботы 7-месячный малыш получил тяжелые заболевания и попал в больницу в крайне тяжелом состоянии — младенца не кормили, не меняли подгузники, почти все время он лежал в неподвижном состоянии, из-за чего на его теле появились пролежни.
Правоохранители объявили матери о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ст. 166 (злостное неисполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности).
За это ей грозит до восьми лет лишения свободы. В судебном порядке будет решаться вопрос о лишении подозреваемой родительских прав.
Напомним, что в Киевской области 18-летний отец убил двухмесячную дочь кулаком по голове.