В Киеве 17-летний парень и сообщники охотились на жертв через приложения для знакомств: чем все закончилось (фото)

В Киеве 17-летний парень и подельники охотились на жертв из-за приложений для знакомств.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.

«При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 17-летнему подростку и двум молодчиками 18 и 21 года, которые совершили разбойное нападение на мужчину», — говорится в сообщении.

Установлено, что 17-летний парень под вымышленным именем зарегистрировался на одном из каналов знакомств в приложении Telegram. Там он познакомился с 28-летним мужчиной и сразу согласился прийти к нему домой с целью наживы. Как только парень пришел в квартиру нового знакомого, он впустил туда и двух своих подельников.

Сообщники искали жертв в приложениях для знакомств

В квартире нападавшие связали владельца жилья и избили, требуя предоставить доступ к банковским картам. После этого они перечислили себе деньги, забрали золотые украшения и документы на квартиру.

В настоящее время подростку и его сообщникам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 и ч. 1 ст. 357 УК Украины, а именно — в разбое, совершенном группой лиц в условиях военного положения и в похищении документов.

