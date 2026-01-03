В Киеве 16-летняя девушка упала в яму с кипятком: 73% ожогов тела (фото)

Ужасный инцидент в Киеве: девушка упала в яму с горячей водой / © Киевская городская прокуратура

В Киеве 16-летняя девушка упала в яму с кипятком, образовавшуюся в результате аварии теплосети.

Об этом сообщает полиция и прокуратура столицы.

Трагический инцидент произошел на проспекте Лобановского. Вчера 2 января там случлся прорыв теплопроводной трубы системы централизованного отопления. Горячая вода вышла на поверхность, создав опасность для пешеходов. В результате повреждения асфальта образовалась пропасть. Однако должностные лица не обеспечили надлежащее ограждение и установку предупредительных знаков у ямы с кипятком, что представляло опасность для людей.

Около 16 часов девушка беспрепятственно прошла к месту аварии, где упала в яму с горячей водой, получив 73% ожогов тела. Она находится в больнице в критически тяжелом состоянии. В настоящее время за ее жизнь борются врачи.

Кроме того, ожоги ног получила 53-летняя женщина — она вступила в горячую воду, текущую по тротуару.

Правоохранители возбудили уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 367 — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия;

ч. 2 ст. 272 — нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло тяжкие последствия.

Санкция наибольшего наказания предусматривает до восьми лет лишения свободы.

