В Киеве 14 апреля объявляют первый уровень опасности: к чему готовиться

Во вторник, 14 апреля, объявлено предупреждение об опасности из-за ночных заморозков на территории Киевщины и Киева.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Telegram.

«Облачно. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью заморозка 0-3°, температура днем 11-16° тепла; в Киеве ночью 2-4 ° тепла, на поверхности грунта заморозки 0-2°; днем около 15 тепла», — говорится в сообщении.

Укргидрометцентр предупреждает об опасных и стихийных метеорологических явлениях по территории Киевской области и г. Киев.

Ночью 14 апреля на территории Киевской области в воздухе заморозки 0-3°. ІІ уровень опасности, оранжевый.

Ночью 14 апреля по территории г. Киева на поверхности грунта заморозки 0-2°. І уровень опасности желтый.

«Заморозки будут причинять вред раннецветущим плодовым деревьям», — отметили в Украинском гидрометцентре.

Прогноз погоды для киевского региона с 14 по 18 апреля

В Киевской области и в Киеве 14-18 апреля Укргидрометцентр прогнозирует разную погоду, однако подобным будет то, что в поле высокого давления осадков не ожидается, лишь 17-18 апреля днем местами небольшой дождь.

«Ближайшая ночь, 14 апреля, ожидается самой холодной среди следующих пяти: по области с заморозками не только на почве, но и в воздухе, а в столице их ждем только на почве, в дальнейшем ночная температура в пределах 3-8° тепла», — говорится в сообщении.

График прогноза погоды / © Укргидрометцентр

Днем за счет прояснений синоптики рассчитывают на максимальную температуру по области 12-18°, 17-18 апреля 9-14° из-за увеличения облачности.

В столице самые теплые дни 15-16 апреля (16-18°), 17-18 апреля на 5° прохладнее (11-13°) из-за облаков и местами небольшой дождь.

