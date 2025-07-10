В Киеве двое погибших, еще 13 человек пострадали в результате массированного обстрела (обновлено)

РФ массированно атаковала Киев / © ТСН.ua

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В Киеве в результате ночного массированного обстрела пострадали по меньшей мере 12 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«В настоящее время 12 пострадавших в столице в результате массированной вражеской атаки», — заявил Кличко.

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Кроме того, он сообщил, что 9 человек медики госпитализировали, троим оказали помощь на месте.

Позже в КМВА заявили, что в результате атаки погибли два человека, а количество пострадавших возросло до 13 человек.

Ночью враг атаковал Киев ударными беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июля в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги.

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Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 10 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.