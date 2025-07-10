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- Киев
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В Киеве двое погибших, еще 13 человек пострадали в результате массированного обстрела (обновлено)
При обстреле враг применил дроны, баллистические и крылатые ракеты.
В Киеве в результате ночного массированного обстрела пострадали по меньшей мере 12 человек.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«В настоящее время 12 пострадавших в столице в результате массированной вражеской атаки», — заявил Кличко.
Кроме того, он сообщил, что 9 человек медики госпитализировали, троим оказали помощь на месте.
Позже в КМВА заявили, что в результате атаки погибли два человека, а количество пострадавших возросло до 13 человек.
Ночью враг атаковал Киев ударными беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июля в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 10 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.