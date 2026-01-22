ТСН в социальных сетях

В Киев возвращается тепло: Кличко порадовал заявлением об отоплении

В Киеве продолжается постепенный процесс подключения домов к отоплению.

Городской голова Киева Виталий Кличко

© Getty Images

Дополнено новыми материалами

Столичные власти планируют возобновить теплоснабжение в большинстве домов Киева уже до конца этих суток. Температура теплоносителя повышается постепенно.

Об этом городской голова Киева Виталий Кличко сообщил в комментарии журналистам.

«Работаем дальше, теплоноситель набирает тепло, потому что резко повышать температуру не можем. Постепенно 1-2 градуса, а не за час. И к вечеру планируем то, что подавляющее большинство домов будут уже с отоплением«, — рассказал Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 22 января в Киеве без отопления оставалось почти 3 000 многоэтажек. По данным Кличко, в течение прошлой ночи теплоснабжение удалось восстановить еще в 270 домах, однако из-за масштабов разрушений сетей и действия экстренных графиков отключений электроэнергии круглосуточные ремонтные работы продолжаются. Специалисты пытаются стабилизировать систему.

