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В Киев с новым похолоданием надвигается опасная стихия: синоптики назвали точную дату
В пятницу, 12 июня, Киев и область окажутся в эпицентре активного атмосферного фронта. Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды с сильными ливнями, шквалами и возможным градом.
В пятницу, 12 июня, в Киеве и на территории области ожидается резкое изменение погодной ситуации с грозовыми ливнями, шквальным ветром и ослаблением летней жары.
Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в столице пройдут дожди с грозами.
«Будьте внимательны и осторожны, может быть, ливень будет коротким, но сильным! Не боимся грозы!» — предупреждает синоптик.
В связи с приближением холодного атмосферного фронта летняя жара немного ослабнет — днем столбики термометров в городе будут колебаться в пределах +24 градусов.
В Украинском гидрометцентре сообщают, что в столице 12 июня будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем ожидаются дожди с грозами. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +29 градусов тепла.
В Киеве ночью ожидается от +16 до +18 градусов тепла, днём температура воздуха поднимется до +28.
В то же время синоптики предупреждают, что днем в Киевской области пройдут сильные дожди с грозами, в отдельных районах возможен град и шквалы со скоростью до 15–20 м/с. В связи с этим в регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.
По данным метеопортала Sinoptik, ясное утро в столице сменится облачной погодой, которая продержится до самого вечера. Днем ожидается очень сильный дождь с грозой, который к вечеру станет более мелким.
Температура воздуха будет колебаться от +19 до +25 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 12 июня.
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