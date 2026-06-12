В Киев с новым похолоданием надвигается опасная стихия: синоптики назвали точную дату

Фото иллюстративное / © unsplash.com

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В пятницу, 12 июня, в Киеве и на территории области ожидается резкое изменение погодной ситуации с грозовыми ливнями, шквальным ветром и ослаблением летней жары.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в столице пройдут дожди с грозами.

«Будьте внимательны и осторожны, может быть, ливень будет коротким, но сильным! Не боимся грозы!» — предупреждает синоптик.

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В связи с приближением холодного атмосферного фронта летняя жара немного ослабнет — днем столбики термометров в городе будут колебаться в пределах +24 градусов.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что в столице 12 июня будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем ожидаются дожди с грозами. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +29 градусов тепла.

В Киеве ночью ожидается от +16 до +18 градусов тепла, днём температура воздуха поднимется до +28.

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Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях в Киевской области 12 июня / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают, что днем в Киевской области пройдут сильные дожди с грозами, в отдельных районах возможен град и шквалы со скоростью до 15–20 м/с. В связи с этим в регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.

По данным метеопортала Sinoptik, ясное утро в столице сменится облачной погодой, которая продержится до самого вечера. Днем ожидается очень сильный дождь с грозой, который к вечеру станет более мелким.

Температура воздуха будет колебаться от +19 до +25 градусов тепла.

Погода в Киеве 12 июня

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 12 июня.

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