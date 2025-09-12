В Киев прибыли британский принц Гарри и глава МИД Польши Сикорский

Гарри впервые прибыл в Киев

Сегодня, 12 сентября, в Киев прибыли уважаемые гости. Среди них — британский принц Гарри и глава МИД Польши Радослав Сикорский.

В частности, принц Гарри приехал в Украину по приглашению украинского правительства, заявив, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь в восстановлении тысячи раненых на войне военнослужащих, пишет The Guardian.

Во время поездки в украинскую столицу он и команда его фонда Invictus Games Foundation планируют рассказать о новых инициативах по поддержке реабилитации раненых.

Кроме того, с визитом находится и глава польского МИД Радослав Сикорский.

Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал в Киеве Радослава Сикорского.

«Добро пожаловать в Киев, Радек! Я был рад встретить главу МИД Польши Радослава Сикорского и американскую журналиста и историка Энн Эпплбом на киевском железнодорожном вокзале сегодня утром. На фоне эскалации террора России против Украины и провокаций против Польши, мы твердо стоим вместе. Сегодня мы проведем содержательные переговоры о нашей общей безопасности, вступлении Украины в ЕС и НАТО, а также о давлении на Москву. Я благодарю Польшу за ее лидерство и поддержку», — написал он.

Сикорского встретили на вокзале / © Facebook Андрея Сибиги

Тем временем Reuters сообщает, что глава британского Министерство иностранных дел Иветт Купер приедет в Киев в пятницу, 12 сентября. Это будет ее первая заграничная поездка после назначения на должность. Купер встретится с президентом Владимиром Зеленским и украинскими высокопоставленными чиновниками. Она подтвердит приверженность Британии защиты Украины от российской агрессии.

Напомним, 11 сентября спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл с визитом в Киев. Украинцы положительно воспринимают появление в Украине Кита Келлога, поскольку его присутствие сдерживает государство-агрессорку от массированных воздушных атак.