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В Киев прибыла временно поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис
Госпожа посол прибыла в столицу сегодня, однако не сообщается, какая цель визита.
В Киев прибыла новая временно поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис.
Об этом сообщило американское посольство в соцсетях Х.
«Мы рады приветствовать в Киеве временно поверенную в делах США в Украине Джули С. Дэвис. После подписания исторического Соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления Украины госпожа Дэвис прибыла в Украину в критическое время для продления реализации политики президента Трампа, направленной на завершение войны и обеспечения длительного мира и процветания в Украине», — говорится в сообщении посольства.
Напомним, 1 мая стало известно, что с 5 мая Джули Дэвис приступит к исполнению обязанностей временно поверенной по делам США в Киеве. Она будет возглавлять дипломатическую миссию США от имени Дональда Трампа.