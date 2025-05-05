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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
160
Время на прочтение
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В Киев прибыла временно поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис

Госпожа посол прибыла в столицу сегодня, однако не сообщается, какая цель визита.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Джули Дэвис

Джули Дэвис

В Киев прибыла новая временно поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис.

Об этом сообщило американское посольство в соцсетях Х.

«Мы рады приветствовать в Киеве временно поверенную в делах США в Украине Джули С. Дэвис. После подписания исторического Соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления Украины госпожа Дэвис прибыла в Украину в критическое время для продления реализации политики президента Трампа, направленной на завершение войны и обеспечения длительного мира и процветания в Украине», — говорится в сообщении посольства.

Напомним, 1 мая стало известно, что с 5 мая Джули Дэвис приступит к исполнению обязанностей временно поверенной по делам США в Киеве. Она будет возглавлять дипломатическую миссию США от имени Дональда Трампа.

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Дата публикации
Количество просмотров
160
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