В Киеве планируют построить новый пешеходный мост с садом над водой (фото)

Проект нового моста в Киеве

В Киеве может появиться новый пешеходный мост, который архитекторы называют настоящей жемчужиной Украины. Его дизайн должен привлечь туристов и стать символом современной столицы.

Об этом сообщила пресс-служба ООО «Проектные системы ЛТД» в Facebook.

Как отмечают разработчики, мост спроектирован как разводной, что позволяет пропускать речной транспорт в бухте, а его конструкция сочетает современную функциональность и гармонию с природой. На нем предусмотрены зеленые насаждения и даже деревья, которые сделают прогулку настоящей «садовой экскурсией в воздухе».

Проект моста

«Этот мост не просто переход — это целая парковая зона, парящая над водой, создавая атмосферу покоя и гармонии с природой», — рассказывают архитекторы мастерской Андрея Миргородского.

Несмотря на то, что из-за войны реализация проекта пока отложена, команда уверена: в будущем мост обязательно станет одной из новых визитных карточек Киева. Работа над проектом уже позволила продемонстрировать современный подход к сочетанию архитектуры, природы и инновационных технологий.

Сообщается, что этот пешеходный мост может стать не только транспортной артерией, но и местом для прогулок, отдыха и культурных мероприятий, подчеркивая статус Киева как города современной архитектуры и экологического дизайна.

