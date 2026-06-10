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В Киев идет настоящее лето: синоптики предупредили, когда раскалит и каких "сюрпризов" ожидать
В Киеве будет царить жара, которая продержится в регионе в ближайшие дни. Несмотря на высокую влажность, солнце все чаще будет выглядывать из-за облаков, обеспечивая комфортную и сухую погоду в течение суток.
В среду, 10 июня, в Киеве и Киевской области ожидается теплая погода, хотя солнце периодически будет скрываться за облаками, а утром местами возможен туман.
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 10 июня в Киеве все еще будет сохраняться повышенная влажность, однако солнечных часов заметно станет больше. Температура воздуха в столице пойдет вверх и достигнет около +26 градусов тепла, а ближайшие дни будут отмечаться довольно жаркой погодой.
В Украинском гидрометцентре сообщают, что 10 июня на Киевщине будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Синоптики существенных осадков не предвидят, однако по области ночью и утром местами будет сохраняться туман.
Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +28 градусов выше нуля.
В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +16 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +26 до +28 градусов тепла.
Как сообщают на погодном портале Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве все утро и день 10 июня, а вечером небо прояснится. Температура воздуха будет колебаться от +17 градусов тепла ночью до +26 градусов тепла днем.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 10 июня.
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