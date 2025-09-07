- Дата публикации
В Киев автомобиль загорелся после столкновения в ДТП: фото, видео
За рулем автомобиля, совершившего аварию, находился 24-летний водитель, погибший вместе с 45-летним пассажиром.
В воскресенье, 7 сентября, в городе Киеве на Харьковском шоссе автомобиль Audi взорвался и загорелся после столкновения с автомобилем Nissan на встречной полосе.
Момент ужасной аварии зафиксировал видеорегистратор автомобиля, который двигался позади.
На опубликованных кадрах видно, что от удара автомобиль, который мчался на бешеной скорости, вспыхнул.
Горящее авто отбросило на обочину. На месте происшествия сразу появился автомобиль полиции.
Как сообщили в полиции Киева, автомобиль Audi двигался с превышением скорости. За его рулем находился 24-летний водитель, который погиб вместе с 45-летним пассажиром.
«Водитель и пассажирка Nissan, 59 и 47 лет, а также 22-летний пешеход, который находился неподалеку в момент ДТП, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы», — говорится в сообщении полиции.
По факту аварии начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения.
