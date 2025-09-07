В Киев автомобиль загорелся после столкновения в ДТП: фото, видео

Последствия ДТП в Киеве / © Полиция Киева

В воскресенье, 7 сентября, в городе Киеве на Харьковском шоссе автомобиль Audi взорвался и загорелся после столкновения с автомобилем Nissan на встречной полосе.

Момент ужасной аварии зафиксировал видеорегистратор автомобиля, который двигался позади.

На опубликованных кадрах видно, что от удара автомобиль, который мчался на бешеной скорости, вспыхнул.

Горящее авто отбросило на обочину. На месте происшествия сразу появился автомобиль полиции.

Как сообщили в полиции Киева, автомобиль Audi двигался с превышением скорости. За его рулем находился 24-летний водитель, который погиб вместе с 45-летним пассажиром.

© Полиция Киева

© Полиция Киева

«Водитель и пассажирка Nissan, 59 и 47 лет, а также 22-летний пешеход, который находился неподалеку в момент ДТП, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы», — говорится в сообщении полиции.

© Полиция Киева

© Полиция Киева

По факту аварии начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, в Одесской области легковушка врезалась в дерево и перевернулась, в результате чего погибли двое несовершеннолетних девушек.