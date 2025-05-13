В Киеской области директора школы уволили с должности за использование русского языка

Учительница / © argumenti.ru

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В Киевской области уволили директора школы после того, как обнаружили, что она общалась на русском языке во время исполнения служебных обязанностей, это в свою очередь противоречит действующим языковой политике в учебном заведении.

Об этом сообщила образовательная омбудсменка Надежда Лещик в Facebook.

«Получила коллективное обращение от родителей одного из учебных заведений об общении на государственном языке руководителя заведения. Родители, среди которых в частности военнослужащие, сообщили, что директор заведения при исполнении должностных обязанностей использует русский язык, на многочисленные замечания по поводу необходимости использования государственного языка не реагирует, аргументируя тем, что ему так удобно общаться», — написала она.

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Родители учеников заявили, что директор школы нарушает языковые нормы, общаясь на русском языке с учениками и на школьных мероприятиях. Как доказательство они предоставили видеозаписи, на которых руководитель школы использует негосударственный язык.

С целью проверки фактов, указанных в обращении родителей, направлено письмо учредителю учебного заведения для подтверждения уровня владения директором государственным языком и соблюдения требований учредительных документов относительно его использования в образовательном процессе. Также было направлено обращение к Уполномоченному по защите государственного языка.

Согласно сообщению органа управления образования, заведение перешло к его подчинению в январе 2021 года, когда директору была предоставлена рекомендация подтвердить уровень владения государственным языком. Однако, по состоянию на апрель 2025 года, сертификат так и не был подан, что стало основанием для признания ее неспособной выполнять свои обязанности и увольнения.

Согласно Конституции Украины, статья 10 устанавливает украинский язык государственным. Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» обязывает его обязательное использование в образовательной сфере для эффективного общения.

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Напомним, ранее мы писали о том, законно ли слушать русскую музыку в машине.